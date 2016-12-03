Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte "Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi"ne katıldı. Doğum anının, kadınlara gerçek bir bilgelik sunduğunu belirten Erdoğan, "Hep birlikte kadınlarımızı, tıbbi bir engel olmadığı müddetçe doğal doğuma teşvik edelim. Sezaryen, gerçek sebeplerle ve doğru zamanda yapıldığında elbette hayat kurtarıcı bir fonksiyon üstlenebilir. Suda doğum, akupunktur, nefes egzersizleri gibi doğumu kolaylaştıran tamamlayıcı uygulamaları gündeme getirmelisiniz" dedi.