Soylu: Terörün tasfiye dönemi içerisindeyiz

Bakan Soylu, Valilik'te düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, özellikle engelliler konusunda hükümetin ve partilerinin ortaya attığı ve gerçekleştirdiği adımların dünyada büyük bir takdirle karşılandığını belirterek bir zihniyet dönüşümünün gerçekleştiğini söyledi.

Ziyaretine bütün dünyanın, ülke ve medeniyetin göz bebeği olan Sur'dan başladıklarını anımsatan Soylu, esnafı ziyaret ettiklerini ve onları dinlediklerini anlattı.

Valilikte de kaymakamlarla çok verimli bir toplantı yaptıklarını, öğretim üyeleriyle de bir arada olacaklarını aktaran Soylu, bir güvenlik toplantısı da yapacaklarını ifade etti. Yarın da Mardin'e gideceğini bildiren Soylu, önemli bir dönemden geçtiklerini, sorumluluklarının da farkında olduklarını dile getirdi.

Ülkede insanların kendilerinden beklentilerinin de farkında olduklarına dikkati çeken Soylu, insanların gelecek beklentilerine en iyi cevabı vermenin hükümet olarak temel gayeleri ve sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, "24 saatin 19-20 saatini çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bizler ve arkadaşlarımız bu hedefe bir taraftan milletimizin hayat standartlarına yükseltilmesi hedefine diğer taraftan da Türkiye'nin istikametinin ve hedefinin kararlığındaki o iradeye kilitlenmiş durumdayız." dedi.

Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada neler olduğunu, bunların Türkiye'yi hangi ölçekte ilgilendirdiğini bildiklerini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Yeni güvenlik konseptimizin ve anlayışımızın nasıl bir zeminde oluştuğunu sizler de bizler de defalarca paylaştık ama önemli bir şey daha var, o da şudur, buralarda atacağımız her adım sadece coğrafyamızı değil, etrafımızdaki coğrafyayı da ilgilendirmektedir. Türkiye sadece kendi coğrafyasına mensup olan insanların ümidi olan bir ülke değildir. Dünyada birçok mağdur, mazlum ve elini uzattığında bu merhamet ve şefkat medeniyetinden elini tutmasını bekleyen insanların da ümidi olan bir ülkedir. Buradaki güvenlik anlayışımızı sadece askeri, polisi güvenlik tedbirleri manzumesi olarak alınmasını istemeyiz."

"TERÖRÜN TASFİYE EDİLECEĞİ BİR DÖNEM"

Bakan Soylu, terörün tasfiye edileceği bir dönemin içinde olunduğunu aktararak "Terörle mücadele kavramını kullanmıyorum. Terörün tasfiye edileceği devletin en tepesinden bu konuyla ilgilenen eksi 30 derecede nöbet tutan sınırlarımızın namusunu koruyan evlatlarımıza kadar hepimiz aynı kararlılık içerisindeyiz." dedi.

Terör ve işsizliğin çözümünün, ülkenin zenginliği, esnafın işinin bereketinin açılması olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Biz biliyoruz ki terörün tasfiyesi, insanlarımızın birbirine muhabbetle birbirine daha fazla sarılmasıdır. Onun için bu konudaki gerekli bütün gayreti, kararlığı ve iradeyi ortaya koyacağız. Terörün tasfiyesi, bize emanet edilen, bu coğrafyada varlığıyla bizi şereflendiren Hazreti Süleyman Camisi, Ulu Cami ve bu güzel şehrin inancımıza, değerlerimize, kültürümüze ve tüm zenginliklerimize göre bize bırakılan bütün emanetleri doyasıya yaşamaktır. Bunu sağlayacağız. Bu konuda siyasi, devlet, millet kararlılığımız vardır. Bunu da görüyoruz. Bunun numunelerini de gün geçtikçe çok daha güzel bir şekilde alıyor ve ona göre adımlarımızı atıyoruz."

Güvenlik politikasının başka stratejilerinin bir parçası olmadığını aktaran Soylu, bünyesinde ekonomik kalkınma, sosyal, eğitim, sağlık, gençlik ve diğer politikaları içerisinde barındıran bir şemsiye ve çatı durumunda olduğunu ifade etti.

Bunu sağladıktan sonra etrafında bütünleşen şehir ve insanların huzurlu olduğu ve bütün politikaların rahat bir şekilde uygulandığı bir alanının oluşturulabileceğine, görevlerinin bunu sağlamak olduğuna işaret eden Soylu, bu konuda çok adım atıldığını bildirdi.

"BÜYÜK BİR HEYECAN İÇERİSİNDEYİZ"

Başbakan Yıldırım'ın gerek Sur gerekse diğer bölgelerin yeniden inşa ve imarı için ortaya koyduğu değerlendirmelerin bunun en önemli bir parçası olduğunu kaydeden Soylu, tüm bölgelerde terör örgütünün tarumar ettiği anlayışı yeniden ayağa kaldırmak için 10 milyar liralık yatırım taahhüdün en önemli kararlılıkları olduğunu vurguladı.

Soylu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan terörle mücadele ederek terörü tasfiye edeceğiz, diğer taraftan da cazibe merkezleri oluşturarak 5 ayrı bölgenin içerisindeki iller ve bunlarla oluşturacağımız süreç ile her huzurla geçen günün katmer katmer burada ekonomiyi canlandıracağını ve işsizliği ortadan kaldıracağını gördüğümüz bir süreç olarak devam edecektir. Fabrikaların yapımında kullanılan teşvikler, yani sıfır faiz ve vergilerle ilgili teşvikler, buradaki cazibe merkezlerini çok önemli bir noktaya taşımaktadır. Bütün bunlar, Türkiye'nin temel hedeflerine varabilmek için bizi oyalamak isteyenlere karşı topyekun bir millet cevabıdır. Sabah indiğimiz Diyarbakır Havalimanı bütün hizmetleri ve gelişimi ile ekonomik kalkınmayı geliştirecek 5 milyon yolcu kapasitesi anlayışıyla bizim vizyonumuzun karşılığıdır. Bugün 1 milyon 700 bin yolcu kapasiteli bir havalimanı bize yetmiyor. Hedefimiz 5 milyonluk anlayışı bir şekilde milletimizle buluşturmaktır. Attığımız bütün adımlarla hükümetimizin bu anlayış içerisindedir. Silvan Barajı'ndan atacağımız bütün ekonomik yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri için büyük bir heyecan içerisindeyiz."

Bunun Mardin için de Van için de ve karşı karşıya kaldıkları terörün tasfiyesinde ortak bir duygudaşlık içerisinde mücadele ettikleri vatanın bütün parçaları için de geçerli olduğunu anlatan Soylu, "Diyarbakır halkına ve sağduyulu vatandaşlara teşekkür ediyorum. Burada terörle hizmetlerini bir araya getirdikleri için kanunumuzun maddeleri çerçevesinde görevden alınan ve yerine ilgili çerçevede görevlendirilen belediyemiz münasebetiyle gösterdikleri sağduyu bizim için önemlidir ve onun için teşekkür ediyoruz." dedi.

Hizmet konusunda vatandaşların kaygılı olmaması isteyen Soylu, hızlılık ve sürat, ehliyet ve emniyet içerisinde hizmetin devam edeceğini bildirdi.

Bu kararlılık ve anlayışlarının hizmetlerle devam edeceğini dile getiren Soylu, Diyarbakır'a devlet tarafından ayrılan paranın burada yaşayan insanların hizmetinde olacağını anlattı.

Bakan Soylu, şunları aktardı:

"Çocukluğumu bir ilçede büyüyerek geçirdim. Alışveriş yaptığımız marketin ismi Diyarbakır pazarlarıydı. Onlar bizim aile dostlarımızdı. Arnavut'u, Boşnak'ı, Bulgaristan'dan geçen göçmeni, Çerkez'i, Alevi'si, Sunni'si ve herkesi bir kardeşlik içerisinde birbirini anlayan acısında, şenliğinde, futbol maçında, çocukları ve ailelerinin sohbetlerinde, kandil gecelerinde beraber evlerinin kapısını tıklattığımızda birlikte yaşamanın huzuru ve mutluluğunu içerisindeki anlayışla büyüdük. Biz hiçbir ayrılık oyununa düşmeyiz. Bugüne kadar düşmedik, düşmeyeceğiz de. Bu konuda demokrasi, hukuk devleti, evrensel normlar, hukuk kuralları ne gerektiriyorsa onu hep birlikte yapmak ve dünyaya da bunun nasıl yapılabileceğini göstermek bizim en temel görevimizdir. Biz bu ödevimizi yerine getireceğiz. Çok sıkıntılardan geçtiğimizi söyleyebiliriz ama kazandığımız bu cumhuriyeti, milletimizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğü ile bize bırakılan bütün değerlerimizi korumak, kollamak, muhafaza etmek ve yarına taşımak da bizim temel görevimizdir."

"BU TOPRAKLARIN VE BU MİLLETİN ADAMIYIZ"

Vatandaşların rahat ve huzurlu olmasını isteyen Soylu, ayrılığa sokmak isteyenlere karşı bugün ortaya koydukları sağduyuyu devam ettirmeleri gerektiğine işaret etti.

Millete mahçup olmamak için her gün dua ettiklerini, onun sorumluluğunun kendileri için önemli olduğunu belirten Soylu, "Yaklaşık yarım asır veya bir asır sonra şunu herkes sorgulayacaktır. Bu insanlar görevlerini layıkıyla yaptılar mı diye sorduklarında biz tarihimize, milletimize, topraklarımıza ve bizden beklentileri olanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için mükellefiz. Biz kimsenin adamı değil, bu toprakların ve bu milletin adamıyız. Bu konuda hiçbir sapmamız olamaz. Sapması olanlarla da mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."

Hedefleri, rotaları, ne yapacakları ve nasıl davranacaklarının belli olduğunu anlatan Soylu, bu vesileyle terörün tasfiyesiyle işsizliğin çözümünü gerçekleştireceklerini vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır dahil olmak üzere bütün illerimiz ve medeniyetlerin bize emanet ettiği değerlerimizin yarına huzurla, değerle ve kalkınmaya ulaşacağı bir anlayışı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye yaş ortalaması 31'dir. Diyarbakır'ın ise 22'dir. Bu genç nüfus üzerinde oynamalarına müsaade etmeyeceğiz. Diyarbakırlı, Mardinli, Antalyalı ve Eskişehirli genç kardeşlerimizle dünyada sözü söylenecek ve dinlenecek bir ülke olacağız."