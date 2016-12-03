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Sosyal kurşun!

Ayaklarından vurulan boksör kardeşler Buğra ve Alptuğ sosyal medya kurbanı olmuş...

Sosyal kurşun!
​Adana'da ayaklarından vurulan Avrupa Şampiyonu milli boksör kardeşler Buğra (25) ve Alptuğ Öner'in (26) sosyal paylaşım sitesindeki sayfalarında yazdıkları yüzünden vurulduğu ortaya çıktı. Öner kardeşlerin yaralanması olayının zanlısı olarak gözaltına alınan Abdullah Yüksel (26), Metin Sungur (26), Serkan Bölük (28) ve Hamit Çetin (22) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. lı boksör kardeşler önceki gün merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir süredir sorun yaşadıkları Abdullah Yüksel, Metin Sungur, Serkan Bölük ve Hamit Çetin'in ile konuşmak için bir araya geldi. Öner kardeşler ile karşı grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Abdullah Yüksel, yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile iki kardeşi ayaklarından yaraladı. Silahlı yaralama olayının Buğra Öner'in Facebook'taki hesabından yaptığı, "Siz tespih sallarsınız biz dünya arenasında yumruk, siz boş laf sallarsınız biz bayrak, siz kolpa yaparsınız biz her arenada icraat. Dipce; Sözüm meclisten dışarı alması gerekenler biliyor kendini" paylaşımın neden olduğu ileri sürüldü.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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