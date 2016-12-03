Sosyal kurşun!

Adana'da ayaklarından vurulan Avrupa Şampiyonu milliboksör kardeşler Buğra (25) veAlptuğ Öner'in (26) sosyal paylaşımsitesindeki sayfalarındayazdıkları yüzünden vurulduğuortaya çıktı. Öner kardeşlerin yaralanması olayının zanlısı olarak gözaltına alınan Abdullah Yüksel (26), Metin Sungur (26), Serkan Bölük (28) ve Hamit Çetin (22) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adanalı boksör kardeşler önceki gün merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir süredir sorun yaşadıkları Abdullah Yüksel, Metin Sungur, Serkan Bölük ve Hamit Çetin'in ile konuşmak için bir araya geldi. Öner kardeşlerile karşı grup arasında başlayantartışma, kavgaya dönüştü. Kavgasırasında Abdullah Yüksel,yanında taşıdığı ruhsatsıztabanca ile iki kardeşi ayaklarındanyaraladı. Silahlı yaralama olayının Buğra Öner'in Facebook'taki hesabından yaptığı, "Siz tespih sallarsınız biz dünya arenasında yumruk, siz boş laf sallarsınız biz bayrak, siz kolpa yaparsınız biz her arenada icraat. Dipce; Sözüm meclisten dışarı alması gerekenler biliyor kendini" paylaşımın neden olduğu ileri sürüldü.
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