Sönmez bu ateş

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü özel öğrenci yurdunda yıkan yangında 12 kardeşimiz hayatını kaybetti. Olaylailgili bilirkişi ön raporundayangın merdiveni kapısının koluolmadığı, şartellerin eskimişolduğu ve kaçak akım rölesiolmadığı belirtildi. Yangında kurtarılamayan 12 minik beden ve bir öğretmen, önceki gün düzenlenen cenaze töreniyle yan yana defnedildi. "Kardeş gibiydik" Öte yandan yangının çıktığı saatlerde öğrencilere yardım etmek isteyen görgü tanıklarının ifadeleri de olayın dehşetini gözler önüne serdi. Yurdun yanındaki evde oturan Yunus Erdoğan, olay günü yemek yerken yangından haberdar olduğunu ve hemen dışarı çıktığını belirtti. Erdoğan şunları söyledi: "Baktım çocuklar çığlık atıyor. Yorgan, battaniye falan getirdim. Birkaçı ona atladı. Daha sonra hemen merdiven getirdik. Birkaçını oradan indirdik. Zaten yangın her yeri sardı. Geldim arkadaki kapıyı kırmaya çalıştım, açılmadı. Sonra balta ile kırdım ama iş işten geçmişti, içeri görünmüyordu." İtfaiyecilerin maskesi olmadığını belirten bir diğer görgü tanığı Muhammed Pınar ise "İtfaiyeninmerdiveni vardı ama kısageldi, açamadılar. Açtıktansonra da itfaiye görevlileriçıkamadı. Vatandaşlar camları kırmaya çalışıyordu. 10-15 dakika sonra çocuklardan ses gelmemeye başladı" diye konuştu. Öte yandan 10 öğrencisini kaybeden Sinanpaşa Ortaokulu'nda da yas vardı. Olayı komşularından duyduğunu söyleyen okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Durdane Demir, şunları anlattı: "Yanan yurtta3 sınıf arkadaşımvardı.Hepsiyle kardeşgibiydik.Sanki heran geleceklermişgibi.Öldüklerineinanamıyoruz."
HAYALİHEMŞİREOLMAKTI!
alevler arasında kalarak hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Nurgül Pertlek'in en büyük isteği hemşire olmaktı. Küçük kızın kuzeni Akif Özgeç, "Nurgül, hemşire olmak, hastalara şifa dağıtmak istiyordu. Zor şartlarda buraya geliyordu" dedi.
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