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Sönmez bu ateş

Kız yurdunda 12 kişinin hayatını kaybettiği yangındaki ihmaller zincirine bir yenisi daha eklendi! Görgü tanıkları, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin merdiveninin kısa geldiğini söyledi...

Sönmez bu ateş
Adana'nın İlçesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü özel öğrenci yurdunda yıkan yangında 12 kardeşimiz hayatını kaybetti. Olayla ilgili bilirkişi ön raporunda yangın merdiveni kapısının kolu olmadığı, şartellerin eskimiş olduğu ve kaçak akım rölesi olmadığı belirtildi. Yangında kurtarılamayan 12 minik beden ve bir öğretmen, önceki gün düzenlenen cenaze töreniyle yan yana defnedildi. "Kardeş gibiydik" Öte yandan yangının çıktığı saatlerde öğrencilere yardım etmek isteyen görgü tanıklarının ifadeleri de olayın dehşetini gözler önüne serdi. Yurdun yanındaki evde oturan Yunus Erdoğan, olay günü yemek yerken yangından haberdar olduğunu ve hemen dışarı çıktığını belirtti. Erdoğan şunları söyledi: "Baktım çocuklar çığlık atıyor. Yorgan, battaniye falan getirdim. Birkaçı ona atladı. Daha sonra hemen merdiven getirdik. Birkaçını oradan indirdik. Zaten yangın her yeri sardı. Geldim arkadaki kapıyı kırmaya çalıştım, açılmadı. Sonra balta ile kırdım ama iş işten geçmişti, içeri görünmüyordu." İtfaiyecilerin maskesi olmadığını belirten bir diğer görgü tanığı Muhammed Pınar ise "İtfaiyenin merdiveni vardı ama kısa geldi, açamadılar. Açtıktan sonra da itfaiye görevlileri çıkamadı. Vatandaşlar camları kırmaya çalışıyordu. 10-15 dakika sonra çocuklardan ses gelmemeye başladı" diye konuştu. Öte yandan 10 öğrencisini kaybeden Sinanpaşa Ortaokulu'nda da yas vardı. Olayı komşularından duyduğunu söyleyen okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Durdane Demir, şunları anlattı: "Yanan yurtta 3 sınıf arkadaşım vardı. Hepsiyle kardeş gibiydik. Sanki her an geleceklermiş gibi. Öldüklerine inanamıyoruz."

HAYALİ HEMŞİRE OLMAKTI!
alevler arasında kalarak hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Nurgül Pertlek'in en büyük isteği hemşire olmaktı. Küçük kızın kuzeni Akif Özgeç, "Nurgül, hemşire olmak, hastalara şifa dağıtmak istiyordu. Zor şartlarda buraya geliyordu" dedi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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