Sır oldular

Isparta'da 15 yaşındaki Gözde Tuncay ile 18 yaşındaki Hatice Sarıtaş bir hafta arayla kayboldu. Lise öğrencisi Gözde, 19 Kasım'da "Etütmerkezine gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi,polise kayıp başvurusunda bulundu. 1 haftasonra Hatice Sarıtaş da "Çarşıya gidiyorum"diye dışarı çıktı, kayıplara karıştı. Polis, cep telefonları kapalı olan Gözde ve Hatice'nin bulunması için arama çalışması başlattı.
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