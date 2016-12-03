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Sır oldular

Sır oldular
Isparta'da 15 yaşındaki ile 18 yaşındaki bir hafta arayla kayboldu. Lise öğrencisi Gözde, 19 Kasım'da "Etüt merkezine gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. 1 hafta sonra Hatice Sarıtaş da "Çarşıya gidiyorum" diye dışarı çıktı, kayıplara karıştı. Polis, cep telefonları kapalı olan Gözde ve Hatice'nin bulunması için arama çalışması başlattı.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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