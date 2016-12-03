Yol Durumu
  1. Benzersiz dava!
  2. 400 kez kemiği kırıldı

Sevgilisi tutuklandı

Uyuşturucudan hayatını kaybeden ’ın ölümüyle ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Talihsiz genç kızın sevgilisi İ.B., “ölüme sebep olmak” suçundan tutuklanarak hapse atıldı.

Sevgilisi tutuklandı
Antalya, uyuşturucu kurbanı olan Seçil Aşık'a (25) ağladı. 16 yaşında uyuşturucu batağına saplanan ve tadaviyle bu illetten kurtulan Seçil, hayatını madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Ancak bir süre sonra tekrar uyuşturucuya başladı. Seçil, geçen Çarşamba günü erkek arkadaşı İ.B. ile birlikle uyuşturucu kullandı. Fenalaşarak hayata gözlerini kapadı. Olayın ardından İ.B. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından İ.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirle ölüme sebebiyet vermekten" tutuklandı.
Etiketler: ,
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar