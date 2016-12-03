Sevgilisi tutuklandı

Antalya, uyuşturucu kurbanı olan Seçil Aşık'a (25) ağladı. 16 yaşında uyuşturucu batağına saplanan ve tadaviyle bu illetten kurtulan Seçil, hayatını madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Ancak bir süre sonra tekrar uyuşturucuya başladı. Seçil, geçen Çarşamba günü erkek arkadaşı İ.B. ile birlikle uyuşturucu kullandı. Fenalaşarak hayata gözlerini kapadı. Olayın ardından İ.B. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından İ.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirle ölüme sebebiyet vermekten" tutuklandı.