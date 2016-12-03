Sevgilisi tutuklandı

Antalya, uyuşturucu kurbanı olan SeçilAşık'a (25) ağladı. 16 yaşında uyuşturucubatağına saplanan ve tadaviyle bu illettenkurtulan Seçil, hayatını madde bağımlılığıylamücadeleye adadı. Ancak bir süre sonratekrar uyuşturucuya başladı. Seçil, geçenÇarşamba günü erkek arkadaşı İ.B. ile birlikleuyuşturucu kullandı. Fenalaşarak hayatagözlerini kapadı. Olayın ardından İ.B.gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardındanİ.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirleölüme sebebiyet vermekten" tutuklandı.
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