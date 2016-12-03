Seri skandal

Muğla Dalaman'da tecavüz mağduru işitme engelli kızın dramı bitmedi. Korkunç olay, geçtiğimiz Mayıs ayında meydana geldi. Doğuştan yüzde 100 işitme engelli ortaokul öğrencisi B.S. (14), kız arkadaşıyla birlikte pikniğe gitti. Burada tecavüze uğrayan B.S., yaşadıklarını ailesine anlatamadı. Skandal ise B.Ş.'nin hamile kalmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine olay yargıya taşındı. B.Ş. mahkeme kararıyla kürtaj oldu. Küçük kıza tecavüz eden kişilerden biri olduğu ileri sürülen lise öğrencisi B.A., (15) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yapılan DNA testinde ise ceninin biyolojik babasının B.A. olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine B.A.'nın babası Davut A., mağdur kızın bedensel engelli babası İsmail Ş.'ye (44) sembolik olarak toplam bin liralık manevi tazminat davası açtı. İsmail Ş., ikinci kez yıkıldı. Kızına kimin tecavüz ettiğinin bulunup, cezalandırılmasını beklerken davalık olan İsmail Ş., tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "DNA testi sonucunda kızımın B.A.'dan hamile kalmadığı ortaya çıktı. Ancak bu B.A.'nın kızıma tecavüz etmediği anlamına gelmiyor. Hala bir dava açılmış değil. Soruşturma detaylı yapılmıyor. Kızım tecavüze uğradı, hamile kaldı, kürtaj oldu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de tazminat davası açılmış."