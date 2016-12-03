Akrep öğretmen

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Yenioba Şehit Mustafa El İlkokulu'nda öğrenciler 'akrepli işkenceye' maruz kaldı. 1'inci ve 3'üncü sınıfları aynı sınıfta okutan, öğretmen Durdu Akkök iddiaya göre öğrencilere akrep yedirdi. Öğrencilerin durumu anlatması üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran veliler, Akkök'ten şikayetçi oldu. Okula giderek öğrencilerle görüşen müfettişler, hazırladıkları raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi. Öğrencilerden Hayrunnisa El (9) "Öğretmenin isteği üzerine bulaşık yıkarken akrep gördüm. Öğretmeni çağırdık. O da sopayla öldürdüğü akrebin zehirli olan kuyruk bölümünü bıçakla kesip, sobanın üzerinde kızarttı. Ardından da bize yedirdi. 4 arkadaşım yedi ama ben ağzıma alıp geri tükürdüm" dedi.



DERS VERMEK İSTEMİŞ

Anne Necla El ise "Aynı öğretmen daha önce solucan yedirmeyi de denemiş. Şikayetçi olduk ve çocukları okula göndermiyoruz" diye konuştu. Öğretmen Durdu Akkök'ün ise müfettişlere verdiği ifadesinde, Hayat Bilgisi dersini işlerken, akrebi öldürüp öğrencilere anlattığını öne sürdüğü öğrenildi. Mili Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, "Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcısını görevlendirdim. Gerekli incelemeyi yapıyorlar" açıklamsında bulundu.



TWİTTER'DAN TEPKİ YAĞDI

Öğretmenler psikolojik testlerden geçirilmeli...

Nasıl bir öğretmen bu... Akrep yedirmek ne demek!

Bence biraz abartmışlar... O kadar insana yettiğine göre, akrep heralde kuzu kadar varmış...

Eskiden süt helva dağıtırladı. Zaman çok değişti...

Eğitimcilere eğitim şart!

Öğretmen Çinli olmasın...

Allahım daha neler duyacağız...



Sırrıberk ARSLAN/ÖZEL



