Akrep öğretmen

Kahramanmaraş'ınmerkez Onikişubat ilçesindekiYenioba Şehit Mustafa Elİlkokulu'nda öğrenciler 'akrepliişkenceye' maruz kaldı. 1'incive 3'üncü sınıfları aynı sınıftaokutan, öğretmen Durdu Akkökiddiaya göre öğrencilereakrep yedirdi.Öğrencilerin durumuanlatması üzerine Milli EğitimMüdürlüğü'ne başvuran veliler,Akkök'ten şikayetçi oldu. Okulagiderek öğrencilerle görüşenmüfettişler, hazırladıkları raporuMilli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi.Öğrencilerden Hayrunnisa El (9)"Öğretmenin isteği üzerine bulaşıkyıkarken akrep gördüm. Öğretmeniçağırdık. O da sopayla öldürdüğüakrebin zehirli olan kuyrukbölümünü bıçakla kesip, sobanınüzerinde kızarttı. Ardından da bizeyedirdi. 4 arkadaşım yedi ama benağzıma alıp geri tükürdüm" dedi.
DERS VERMEK İSTEMİŞ
Anne Necla El ise "Aynı öğretmen daha önce solucan yedirmeyi de denemiş. Şikayetçi olduk ve çocukları okula göndermiyoruz" diye konuştu. Öğretmen Durdu Akkök'ün isemüfettişlere verdiği ifadesinde,Hayat Bilgisi dersini işlerken,akrebi öldürüp öğrencilere anlattığınıöne sürdüğü öğrenildi. Mili Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, "Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcısını görevlendirdim. Gerekli incelemeyi yapıyorlar" açıklamsında bulundu.
TWİTTER'DAN TEPKİ YAĞDI
Öğretmenler psikolojik testlerden geçirilmeli...
Nasıl bir öğretmen bu... Akrep yedirmek ne demek!
Bence biraz abartmışlar... O kadar insana yettiğine göre, akrep heralde kuzu kadar varmış...
Eskiden süt helva dağıtırladı. Zaman çok değişti...
Eğitimcilere eğitim şart!
Öğretmen Çinli olmasın...
Allahım daha neler duyacağız...
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