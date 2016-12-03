Minik Talha engelini at üstünde aşıyor

Selçuk Üniversitesi Binicilik Tesisleri'nde engellilere yönelik gerçekleştirilen atlı terapi, çocukların imdadına yetişti. Fiziksel engelli Talha Gökay Ildız (9), atın üzerinde yapılan egzersizler sayesinde büyük bir gelişme gösterdi. Özel eğitimli "Haflinger" cinsi atlarla uygulanan terapiyle Talha'nın denge bozuklukları giderildi. Hareket kabiliyeti de artan Talha'nın öz güveni yerine geldi. Engelli çocuğun, atla kurduğu iletişim ve egzersizler sayesinde günden güne iyileştiği belirtildi. Anne Eda Ildız, "Oğlum, buradaki eğitimlerle oturma ve kalkmadaki dengeyi sağladı. Aynı zamanda sosyalleştiği tesislere gelmeyi çok istiyor ve terapiden mutlu oluyor" dedi.