Minik Talha engelini at üstünde aşıyor

Selçuk Üniversitesi Binicilik Tesisleri'nde engellilere yönelik gerçekleştirilen atlı terapi, çocukların imdadına yetişti. Fiziksel engelli Talha Gökay Ildız (9), atın üzerinde yapılan egzersizler sayesinde büyük bir gelişme gösterdi. Özel eğitimli "Haflinger" cinsiatlarla uygulanan terapiyle Talha'nındenge bozuklukları giderildi. Hareket kabiliyeti de artan Talha'nın öz güveni yerine geldi. Engelli çocuğun, atla kurduğu iletişim ve egzersizler sayesinde günden güne iyileştiği belirtildi. Anne Eda Ildız, "Oğlum, buradakieğitimlerle oturma ve kalkmadaki dengeyisağladı. Aynı zamanda sosyalleştiğitesislere gelmeyi çok istiyor ve terapidenmutlu oluyor" dedi.
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