Merkez Ankara

Rusya ile Suriyeli muhalifler arasında görüşme yapıldığı haberlerinin ardından Rus yetkililer ile Suriyeli muhalifler arasındaki görüşmelere Ankara'da devam edildiği iddia edildi. Rus medyası, Dışişleri Bakanı Lavrov'un Alanya'da yaptığı açıklamada Suriye'deki silahlı muhalif gruplarla Türkiye'nin katılımıyla temasa geçtiklerini ifade ettiğine dikkat çekti.