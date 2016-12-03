Kopan eli 15 saatte dikildi

Edirne'de yaşayan 2 çocuk babası BahattinÖzgen, 15 gün önce evinin tavanını tamir etmek isterken dengesini kaybetti. Elindekispiral makinesiyle, sol elinibileğinden kesti. Hemen hastaneye kaldırılan Özgen ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Prof. Dr. Hüsamettin Top ve ekibi tarafından ameliyata alınan Özgen'in sol eli, yaklaşık15 saat süren operasyonlabileğine dikildi. Ameliyatın ardından parmaklarını hareket ettirebildiğini söyleyen Özgen, şunları söyledi: "Her şey biranda oldu, anlayamadım.Hiçbir acı hissetmedimsadece kanama olduğunugördüm. Ondan sonrasını çok hatırlamıyorum. Operasyondan sonra çok iyiyim. Hocalarıma teşekkür ederim."
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