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Kopan eli 15 saatte dikildi

Kopan eli 15 saatte dikildi
Edirne'de yaşayan 2 çocuk babası Bahattin Özgen, 15 gün önce evinin tavanını tamir etmek isterken dengesini kaybetti. Elindeki spiral makinesiyle, sol elini bileğinden kesti. Hemen hastaneye kaldırılan Özgen ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Prof. Dr. Hüsamettin Top ve ekibi tarafından ameliyata alınan Özgen'in sol eli, yaklaşık 15 saat süren operasyonla bileğine dikildi. Ameliyatın ardından parmaklarını hareket ettirebildiğini söyleyen Özgen, şunları söyledi: "Her şey bir anda oldu, anlayamadım. Hiçbir acı hissetmedim sadece kanama olduğunu gördüm. Ondan sonrasını çok hatırlamıyorum. Operasyondan sonra çok iyiyim. Hocalarıma teşekkür ederim."
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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