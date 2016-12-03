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Kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

’ın  ilçesine bağlı Andaç köyü yakınlarında 26 Kasım’da Kerem Türkdoğan’ın hayatını kaybettiği hain saldırıyı düzenleyen kalleş ist grubun tamamı öldürüldü.

Kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

'ın ilçesi Andaç köyü yakınlarında 26 Kasım'da askerlik görevini yapan oğlunu ziyarete giden Hüseyin Kelleci ve damadı Kerem Türkdoğan'ın içinde bulunduğu otomobil, üs bölgesi yolunda ilerlerken istlerin döşediği mayın patladı. Patlamada damat Kerem Türkdoğan yaşamını yitirdi, Hüseyin Kelleci ise ağır yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Silahlı insansız hava aracı Bayraktar, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde gizlenmeye çalışan 4 'lıyı tespit ederek, etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nın kadın yapılanması YJA-Star'a bağlı olan 'Diyana Reşit' kod adlı Kader Şahin, 'Elefterya Cudi' kod adlı Medine Tayşun, 'Havin Zilan' kod adlı Piroz Salıcı ile 'Roza Gabar' kod adlı Garip Öztayan olduğu belirlendi.

Teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz görüşmesinde, öldürülen 4 kadın teröristin, 26 Kasım'daki saldırıyı düzenleyen grup olduğu tespit edildi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 12:49
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ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI

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cevapla 03.12.2016 12:52
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