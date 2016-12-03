Erdoğan'dan üç ülkeye yerli para teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki bir alışveriş merkezinin açılışında yaptığı konuşmada son günlerde zirveye tırmanan dolar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve Çin'e, İran'a yaptığı 'yerli para' teklif hakkında bilgi verdi.

"PUTİN'E 'ALIŞVERİŞİMİZİ YERLİ PARA İLE YAPALIM' DEDİM"

Erdoğan "Putin'e şunu teklif ettim. Alışverişimizi yerli para ile yapalım. Ben ne alıyorsam sana Rus rublesi ile ödemesini yapayım, sen de benden ne alıyorsa TL ile ödemini yap." dedi.

ÇİN'E VE İRAN'A DA AYNI TEKLİF

Erdoğan devamında ise, "Aynı şeyi Çin'e, İran'a teklif ettim. Makul karşılandı. Bundan sonra aramızdaki bu münasebetleri Merkez Bankalarımıza da talimat verdik bu yollarla yürütmeye çalışacağız. Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Yastığının altında ne varsa gel bunu altına yatır, gel bunu TL'ye yatır. Bununla beraber piyasayı düzenleyelim. Piyasayı bununla düzenlendiğimizde çıkar şebekeleri değil ülkemiz kazanacak" şeklinde konuştu.