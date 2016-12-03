Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan dış kaynaklı dövizdeki dalgalanmanın ele alındığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK), kamu maliyesi, bankacılık ve finans sektörü, reel sektör ve işgücü piyasasına yönelik olarak alınması gereken tedbirler kararlaştırıldı. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından tedbirler hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacak.



Çankaya Köşkü'ndeki EKK, yaklaşık 5,5 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan 3 maddelik açıklamada, küresel ekonomi ve Türk ekonomisindeki gelişmelerin kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtildi.



AB ile görüşmeleri devam eden Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ile ilgili devam eden olumlu süreç hakkında ilgili bakanlar tarafından EKK bilgilendirilirken, aynı doğrultuda çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı.



Toplantıda, 5 Aralık'ta görüşmeleri başlayacak olan 2017 Bütçesi ile ilgili hazırlıklar da gözden geçirildi.



BAKAN ÇELİK AB HAKKINDA SUNUM YAPTI

Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, AB Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve SPK Başkanı Vahdettin Ertaş katıldı. AB Bakanı Çelik, toplantıda Gümrük Birliği hakkında sunum yaptı.