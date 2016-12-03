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DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi yakalandı

Almanya'da, terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi Musa A'nın yabancı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla yakalandığı bildirildi.

Terör örgütünün üst düzey yöneticisi yakalandı

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Hollanda vatandaşı Musa A'nın Hamburg'da yakalandığı belirtildi.

Zanlının, DHKP-C'nin Avrupa yapılanmasının hiyerarşisinde yer aldığı ve profesyonel kadroda örgüt liderlerinin talimatıyla çeşitli görevleri yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, zanlının en son terör örgütün sözde "Avrupa sorumlusu" olarak görev yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Musa A'nın söz konusu pozisyonu ile Avrupa genelinde örgütün yöneticilerini sevk ve idare ettiği, bunları takip ettiği ve yönetici kadroları atadığı ifade edildi.

Zanlının en önemli görevinin ise terör örgüt için mali kaynak bulmak için talimatlar vermek ve bağış paralarını teslim almak olduğu aktarılan açıklamada, Musa A'nın bugün tutuklama talebi ile hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 20:02
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