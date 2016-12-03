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hedefleri ateş altına alındı

 kapsamında 'dan yapılan açıklamada, "Tespit edilen terör örgütü 'a ait hedeflere, bölge ve sınırda konuşlu ateş destek unsurlarıyla atış yapılarak, DEAŞ mensupları baskı altına alındı" denildi.

DEAŞ hedefleri ateş altına alındı

Harekatı kapsamında, 'nin kuzeyinde terör örgütü 'a ait hedeflerin ateş altına alındığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

DEAŞ MENSUPLARI BASKI ALTINA ALINDI
Harekatın 102. gününde, tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere, bölge ve sınırda konuşlu ateş destek unsurlarıyla atış yapılarak, DEAŞ mensupları baskı altına alındı.

AFAD ve Türk Kızılayı, Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerini sürdürdü.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 12:12
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