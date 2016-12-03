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Cezama razıyım

Minik Irmak’ı vahşice öldüren hakim karşısına çıktı. Gözyaşı döken sapık, hasta olduğunu iddia etti. “Cezama razıyım” dedi...

Cezama razıyım
Manisa'da 3.5 yaşındaki Irmak Kupal ortadan kayboldu. Aile Müge Anlı'dan yardım istedi. Programa katılan şüpheli komşu (44) iğrenç olayı itiraf etti. Aktürk 1 ay sonra Buca'daki cezaevinden Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya telekonferansla katıldı. Sürekli ağlayan Aktürk, tedavi olmak istediğini anlatırken, kendisinin de çocukluğunda babası tarafından dövülerek sokağa atıldığını ve cinsel istismara maruz kaldığını ileri sürdü. Ayrıca verilecek her türlü cezaya razı olduğunu kaydetti. Mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığı raporu almasına karar vererek duruşmayı 15 Şubat 2017'ye erteledi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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