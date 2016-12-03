Cezama razıyım

Manisa'da 3.5 yaşındaki Irmak Kupal ortadan kayboldu. Aile Müge Anlı'dan yardım istedi. Programa katılan şüpheli komşu Himmet Aktürk (44) iğrenç olayı itiraf etti. Aktürk 1 ay sonra Buca'daki cezaevinden Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya telekonferansla katıldı. Sürekli ağlayan Aktürk, tedavi olmak istediğini anlatırken, kendisinin de çocukluğunda babası tarafındandövülerek sokağa atıldığınıve cinsel istismara maruzkaldığını ileri sürdü. Ayrıca verilecek her türlü cezaya razı olduğunu kaydetti. Mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığı raporu almasına karar vererek duruşmayı 15 Şubat 2017'ye erteledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.