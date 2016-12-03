Cani kocaya 21 yıl!

Tokat'ta evli ve bir çok annesi Yasemin Doğan (30), geçen yıl Ağustos ayında ortadan kayboldu. Eşi Faruk Doğan başvurdu. Ancak kadının izine rastlamadı. Daha sonra sorguya alınan koca, eşini öldürdüğü itiraf etti. Cesedi sandık içine koyarak ormana attığını söyledi. Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Faruk Doğan'ın karar duruşması dün görülüdü. Cani, eşinin kendisini aldattığını savundu. Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından 'tahrik indirimi' ve sanığın iyi halini dikkate alaraktoplamda 21 yıl hapis cezasına hükmetti.
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