Yol Durumu
  1. 400 kez kemiği kırıldı
  2. Boyalı hırsız!

Cani kocaya 21 yıl!

Cani kocaya 21 yıl!
Tokat'ta evli ve bir çok annesi Yasemin Doğan (30), geçen yıl Ağustos ayında ortadan kayboldu. Eşi başvurdu. Ancak kadının izine rastlamadı. Daha sonra sorguya alınan koca, eşini öldürdüğü itiraf etti. Cesedi sandık içine koyarak ormana attığını söyledi. Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Faruk Doğan'ın karar duruşması dün görülüdü. Cani, eşinin kendisini aldattığını savundu. Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından 'tahrik indirimi' ve sanığın iyi halini dikkate alarak toplamda 21 yıl hapis cezasına hükmetti.
Etiketler: , ,
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar