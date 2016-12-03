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Boyalı hırsız!

90 yaşındaki , kendilerini ‘komiser’ olarak tanıtan 2 kişiye 480 bin lirasını kaptırdı. Şüphelilerden birinin yakalanmamak için saçını boyattığı belirlendi

Boyalı hırsız!
Kasım günü 90 yaşındaki Fikriye Çalışır'ı, telefonla arayan bir kişi, kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, "Bankadaki paranız hesaplarınızdan terör örgütü tarafından çekilecek. Dolandırılacaksınız. Hemen paranı çekmen lazım" dedi. Buna inanan yaşlı kadın bankadan 480 bin lira çekti. Dolandırıcılara verdi. Yanlarındaki 'ı "Biraz dinlenelim" diyerek, bir parka bırakan 2 şüpheli, kaçtı. Dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, 48 yaşındaki İsa Bozkurt'u Adana'da gözaltına aldı. İsa Bozkurt, polisteki ifadesinde, "Yaşlı kadını dolandırdıktan sonra Adana'ya döndük. İşi Kadir organize etti. Bana da yüzde 20 verecekti. Cezaevinden yeni çıktım, paraya ihtiyacım vardı. Döndükten sonra, tanınmamak için beyaz olan saçlarımı da siyaha boyattım" dediği öğrenildi. Emniyet güçleri Kadir Emen'i yakalamak için çalışma başlattı
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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