Boyalı hırsız!

Kasım günü 90 yaşındaki Fikriye Çalışır'ı, telefonla arayan bir kişi, kendisini 'komiser'olarak tanıtıp,"Bankadaki paranızhesaplarınızdanterör örgütütarafından çekilecek.Dolandırılacaksınız.Hemen paranı çekmenlazım" dedi. Buna inanan yaşlı kadın bankadan 480 bin lira çekti. Dolandırıcılara verdi. Yanlarındaki Fikriye Çalışır'ı "Biraz dinlenelim" diyerek, bir parka bırakan 2 şüpheli, kaçtı. Dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, 48 yaşındaki İsaBozkurt'u Adana'da gözaltına aldı. İsa Bozkurt, polisteki ifadesinde, "Yaşlı kadını dolandırdıktan sonra Adana'ya döndük. İşi Kadir organize etti. Bana da yüzde 20verecekti. Cezaevindenyeni çıktım, parayaihtiyacım vardı. Döndükten sonra, tanınmamak için beyaz olan saçlarımı da siyaha boyattım" dediği öğrenildi. Emniyetgüçleri Kadir Emen'iyakalamak için çalışmabaşlattı
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