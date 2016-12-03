Benzersiz dava!

Kayseri'de tacizciye benzediği için tutuklanan Vedat Halıcı (27), 20 ay sonra suçsuz olduğunu ispatladı. Davada tanık olarak dinlenen tacizci ise 7.5 yıl hapis cezası aldı. Olay, 13 Ekim 2013'te yaşandı. Parkta oynayan E.K. (12), Gökhan Mutlu'nun (28) tacizine uğradı. Tacizci olayın ardından kaçtı. Ağlayarak evine giden çocuk, yaşadıklarını annesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerinesoruşturma başlatıldı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı.
TANIKTI SANIK OLDU
Polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak tacizciye benzeyen Vedat Halıcı'yı yakaladı. Mahkemede suçsuz olduğunu söyleyen Halıcı, görüntülerdeki kişinin Mutlu olduğunu söylemesine rağmen kimseyi inandırılamadı. Açılan davada tanık olarak dinlenen Mutlu ise olayla ilgisinin bulunmadığını anlattı. Halıcı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halıcı'nın avukatları ise Yargıtay'a itiraz edince dava tekrar görülmeye başlandı. Görüntüler yeniden incelenince gerçek suçlunun tanık olarak dinlenen Gökhan Mutlu olduğu anlaşıldı. Mahkeme, Halıcı'ya benzeyen ve basit yaralama suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan Mutlu'yu 7.5 yıl hapisle cezalandırdı. Halıcı ise 20 ay cezaevinde kaldıktan sonra "Pardon" denilerek serbest bırakıldı. 20 ay sonra masum olduğu kanıtlanan Halıcı, özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Halıcı, cezaevinde kaldığı süre içinde kahvehanesini kapatıp, arabasını satmak zorunda kaldığını belirterek, "Üzerime atılı suçtandolayı çok zor günler geçirdim. Beni kimseanlamadı. 20 ay sonra gerçek ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Oğluna sarılıp hasret gideren anne Fatma Halıcı ise "Oğlum mağdur oldu.İşini, her şeyini kaybetti. Yetkililer oğlumabir iş versin" çağrısı yaptı
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