Yol Durumu
  1. "Gülen-Papa buluşmasına Ecevit aracılık etti"

, Aliyev ile görüştü

, temaslarda bulunmak için geldiği 'da Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, , Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Görüşmeden önce ile konuştuğunu ve 'in kendisini kabul edeceğini bildirdiğini aktaran Çavuşoğlu, Erdoğan'ın "İlham kardeşimden sor, bir isteği var mı." dediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esenlikler dileyen Aliyev, "Biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı ile biz çok yakınız. Bizi dostluk ve kardeşlik ilişkileri bağlıyor." dedi.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye bakanlıkları arasındaki sıkı ilişkilerden de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmede bölgesel ve küresel konularla ilgili fikir alışverişi yapılırken, İlham Aliyev, Bakan Çavuşoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam iletmesini rica etti.
Etiketler: , , , ,
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 22:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar