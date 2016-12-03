Ankara Ticaret Odası başkanı belli oldu!

Ankara Ticaret Odası seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Gürsel Baran 100, Osman Gökçek 86 oy aldı.



Geçici sonuçlara göre Ankara Ticaret Odası Başkanlığına Gürsel Baran seçildi.



Ayrıntılar birazdan...