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başkanı belli oldu!

​Geçici sonuçlara göre Başkanlığına Gürsel Baran seçildi.

Ankara Ticaret Odası başkanı belli oldu!

seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Gürsel Baran 100, Osman Gökçek 86 oy aldı.

Geçici sonuçlara göre Ankara Ticaret Odası Başkanlığına Gürsel Baran seçildi.

Ayrıntılar birazdan...
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 14:30
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