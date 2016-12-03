Adliyede skandal

İlginç olay Afyonkarahisar Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaşandı. İddialara göre, adliye önündeki taksi durağında şoför olarak çalışan Selçuk B., kardeşi Yılmaz B.'nin cinayet zanlısı olarak yargılandığı duruşma salonuna girdi. Hakimin cübbesini giyip, makamına oturup ve önünde de dava dosyaları varken fotoğraf çekip sosyal medyadaki hesabına yükledi.



DAVACILAR ŞİKAYET ETTİ

Taksi şoförünün kısa süreliğine de olsa sahte hakim olduğu olay, kardeşinin yargılandığı davadaki taraflardan N.T.'nin olayı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) şikayet edip duruşma sırasında da hakime söylemesi ile ortaya çıktı. Duruşma zabıtlarına da geçtiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı bilinmezken, taksi şoförü, adliye çalışanlarından gelen tepki ve uyarılar üzerine fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.



