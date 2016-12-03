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de skandal

Adliyede skandal

İlginç olay Afyonkarahisar si 2. Ağır Ceza si'nde yaşandı. İddialara göre, adliye önündeki taksi durağında olarak çalışan Selçuk B., kardeşi Yılmaz B.'nin cinayet zanlısı olarak yargılandığı duruşma salonuna girdi. in sini giyip, makamına oturup ve önünde de dava dosyaları varken fotoğraf çekip sosyal medyadaki hesabına yükledi.

DAVACILAR ŞİKAYET ETTİ
Taksi şoförünün kısa süreliğine de olsa sahte hakim olduğu olay, kardeşinin yargılandığı davadaki taraflardan N.T.'nin olayı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) şikayet edip sırasında da hakime söylemesi ile ortaya çıktı. Duruşma zabıtlarına da geçtiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı bilinmezken, taksi şoförü, adliye çalışanlarından gelen tepki ve uyarılar üzerine fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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