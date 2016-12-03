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5 bin yıllık şifa

Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan i 60 milyon liralık yatırımla kapılarını açtı. İçmelerdeki suların felçten kısırlığa kadar birçok hastalığa şifa olduğu açıklandı.

5 bin yıllık şifa
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde anlattığı, Fatih Sultan Mehmet'ten Atatürk'e kadar birçok devlet adamının şifa bulduğu tarihi Tuzla İçmeleri, 60 milyon liralık yatırımla modern bir tesise kavuştu.

ŞEKERE DE İYİ GELİYOR
i A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, 80 odalı İstanbul Medikal Termal Kaplıca Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde şifalı sulardan gelen doğal tedavi yöntemleriyle modern tıbbın imkanlarını bir araya getirdiklerini söyledi. İstanbul'un ilk ve tek medikal termal tesisinde boyun ve bel fıtığından şeker hastalığının yarattığı sorunlara, cilt problemlerine kadar birçok hastalık tedavi ediliyor. Köse, "Merkezdeki su, ortopedik sorunların tedavisinden bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, fibromiyaljiden romatoid artrite, felç sonrası erken iyileşmeden sindirim sistemi, bel-boyun fıtıkları, böbrek taş ve kumları ile kısırlık tedavisine kadar etkili oluyor. İhtiyaç duyanlara özel şifalı su ve beslenme kürleri uygulanıp, toksinlerden arınması sağlanıyor" diyor.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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