5 bin yıllık şifa

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde anlattığı, Fatih Sultan Mehmet'ten Atatürk'e kadar birçok devlet adamının şifa bulduğu tarihi Tuzla İçmeleri, 60 milyon liralık yatırımla modern bir tesise kavuştu.
ŞEKERE DE İYİ GELİYOR Tuzla İçmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, 80 odalı İstanbul MedikalTermal Kaplıca Eğitim Araştırmave Uygulama Merkezi'nde şifalı sulardan gelen doğal tedavi yöntemleriyle modern tıbbın imkanlarını bir araya getirdiklerini söyledi. İstanbul'un ilk ve tek medikal termal tesisinde boyun ve bel fıtığından şeker hastalığının yarattığı sorunlara, cilt problemlerine kadar birçok hastalık tedavi ediliyor. Köse, "Merkezdeki su, ortopedik sorunların tedavisinden bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, fibromiyaljiden romatoid artrite, felç sonrası erken iyileşmeden sindirim sistemi, bel-boyun fıtıkları, böbrek taş ve kumları ile kısırlık tedavisine kadar etkili oluyor. İhtiyaç duyanlara özel şifalı suve beslenme kürleri uygulanıp, toksinlerdenarınması sağlanıyor" diyor.
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