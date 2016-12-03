400 kez kemiği kırıldı

Muğla'da yaşayan 19 yaşındaki cam kemik hastası Niyazi Gök'ün vücudundaki kemikler, doğduğu günden bu yana yüzlerce kez kırıldı. Gök'ün yaşama azmi ise çevresine de örnek oldu. Kemiklerinin kırılmaması için anne ve babasının çok özen gösterdiğini belirten Gök, şunları söyledi: "Şimdiye kadar 400'e yakın kemiğim kırıldı. Artık bir süre sonra aldırmıyorum. Sadece yaşamak için daha çok dikkat ediyorum"