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2 mevsim bir arada

2 mevsim bir arada
Aralık ayında 2 mevsim bir arada yaşandı. Güneşin cömert davrandığı Antalya'da hava sıcaklığı 17 dereceye kadar çıktı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahile inerek Aralık ayında denizde yüzmenin keyfini çıkarttı. Yurdun doğu kesimleri ise güneşe hasret kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü , Ağrı, Tunceli ve Erzincan karla kaplandı. Toplam 707 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, çocuklar kar topu oynayarak bayram yaptı.



Erzurum
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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