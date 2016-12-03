2 mevsim bir arada

Aralık ayında 2 mevsimbir arada yaşandı. Güneşincömert davrandığı Antalya'dahava sıcaklığı 17 dereceyekadar çıktı. Sıcak havayı fırsatbilen vatandaşlar, sahile inerekAralık ayında denizde yüzmeninkeyfini çıkarttı. Yurdun doğukesimleri ise güneşe hasretkaldı. Hava sıcaklığının sıfırınaltında 18 dereceye kadardüştüğü Erzurum, Ağrı, Tuncelive Erzincan karla kaplandı.Toplam 707 köy yolu kar yağışınedeniyle ulaşıma kapandı.Sürücüler trafikte zor anlaryaşarken, çocuklar kar topuoynayarak bayram yaptı.
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