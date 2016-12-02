'Türkiye'nin iddialı duruşu bazı kesimlerin işine gelmiyor'

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ile cuma namazını tarihi İmaret Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İlim Yayma Cemiyetinin çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile istişare toplantısı yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Burada, birlikte yaptığımız çalışmaları değerlendirdik. Devam eden, eğitimle, kültürle ilgili faaliyetlerimizi değerlendirdik. Bu şekilde inşallah Türkiye'de eğitim ve kültür alanında daha iyi işlerin olması için maddi manevi destek verebilmek için, sivil toplum kuruluşlarımızla zaman zaman bu birliktelikleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur." dedi.

Erdoğan, ilde TÜRGEV'in yurdunun olmadığını ama İlim Yayma Cemiyetinin yurt projesinin bulunduğunu dile getirdi.

"Dövizini bozdur, oyunu boz" kampanyasıyla ilgili soru üzerine ise Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğe yürüyüşü, çok iddialı duruşu, tarihinden aldığı gücü, kuvveti, maalesef tabii ki dünyada bazı kesimlerin, bazı egemen güçlerin işine gelmiyor. Bu döviz konusunu, diğer ekonomik konuları bu bağlamda görmek, düşünmek lazım. Önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bağımsızlığımızı, geleceğe olan yürüyüşümüzü sağlama alacağımız, güçlendireceğimiz bir dönemeçten geçiyoruz. İnşallah milletimizin azmi ve dirayeti bu dönemeçten başarıyla dönmemizi, geçmemizi temin edecek güçtedir."