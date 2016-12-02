Tekmeli ders

Şiddet, ders başı yaptı! Zonguldak'ta öğrencisine tekme atan öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Olay geçen Pazartesi günü Mimar Sinanİlkokulu'nda yaşandı. Sosyal Bilgiler öğretmeni Metin K., ders sırasında arkadaşıyla kavga eden M.E.'nin (9) sağ ayağına tekme attı. Ayağındaki ağrılara dayanamayan M.E. ise olayıannesine anlattı. Hemen hastaneye kaldırılan M.E.'nin sağ ayağında "dokuzedelenmesi" saptandı. Ayağı alçıya alınan çocuk, daha sonra annesiyle birlikte soluğu karakolda aldı.
'BU ÇOCUK HİPERAKTİF'
M.E.'nin şikayeti üzerine, öğretmen Metin K. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, 'Kasten yaralama' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adlikontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne Songül Oruçoğlu, öğretmenden şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Oğlumu yaralayan öğretmenincezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı. Suçlamayı reddeden Metin K. ise "Bu çocuğumuz hiperaktif. Arkadaşlarıyla kavgasını ayırmak isterken dizim, diz kapağına geldi. Komplo var" savunması yaptı. Öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma açıldı.
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