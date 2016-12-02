Yol Durumu
  1. Öldürdüğü eşinin maaşını almak istedi
  2. Satılık araca şiirli ilan: Dizeller dizeli

Tekmeli ders

Öğretmen ders sırasında arkadaşlarıyla kavga eden 9 yaşındaki öğrencisine tekme attı. Çocuğun sağ ayağı alçıya alındı. Dayakçı eğitimcinin savunması ise şaşırttı: Dizim çarptı. Komplo var!

Tekmeli ders
Şiddet, ders başı yaptı! Zonguldak'ta öğrencisine tekme atan öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Olay geçen Pazartesi günü Mimar Sinan İlkokulu'nda yaşandı. Sosyal Bilgiler öğretmeni Metin K., ders sırasında arkadaşıyla kavga eden M.E.'nin (9) sağ ayağına tekme attı. Ayağındaki ağrılara dayanamayan M.E. ise olayı annesine anlattı. Hemen hastaneye kaldırılan M.E.'nin sağ ayağında "doku zedelenmesi" saptandı. Ayağı alçıya alınan çocuk, daha sonra annesiyle birlikte soluğu karakolda aldı.

'BU ÇOCUK HİPERAKTİF'
M.E.'nin şikayeti üzerine, öğretmen gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, 'Kasten yaralama' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne Songül Oruçoğlu, öğretmenden şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Oğlumu yaralayan öğretmenin cezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı. Suçlamayı reddeden Metin K. ise "Bu çocuğumuz hiperaktif. Arkadaşlarıyla kavgasını ayırmak isterken dizim, diz kapağına geldi. Komplo var" savunması yaptı. Öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma açıldı.
Etiketler: ,
  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar