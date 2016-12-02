Satılık araca şiirli ilan: Dizeller dizeli

Ankaralı söz yazarı Tarık Ümit Genç, 2012 model aracını satmak için internette ilan yayınladı. "Dizeller dizeli dizeleri dizdi" ismiyle verdiği ilanda 55 bin TL fiyat biçtiği arabasını şiirle anlattı. Bu ilginç ilan, 2 milyon tıklanma aldı ve ilan için 200 bin mesaj yazıldı. İnternet fenomeni olan Genç, yayınladığı ilanın bir proje çalışmasının ürünü olduğunu, aslında arabasını satmak istemediğini, ilan sonrası geri dönüşleri merak ettiği için böyle bir yönteme başvurduğunu açıkladı. Genç, farklılık oluşturmak amacıyla seçtiği bu yöntemin ilerleyen dönemde çıkartacağı pop albümü için uzun soluklu bir reklam çalışması olduğunu da vurguladı.