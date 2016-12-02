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'e 150 yıl hapis istemi

DBP Eş Başkanı 'e, 16 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan' 150 yıl hapis cezası istendi.

Sabahat Tuncele 150 yıl hapis istemi
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı hakkında, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 16 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan' Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza sinde 150 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan bir soruşturma nedeniyle 5 Kasım'dan beri Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame ile Tuncel hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 16 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan' 150 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 19:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

ne olur su kari nin suratini sansurleyip yayinlayin coluk cocuk gorupte korkudan kekeme olmasin maazallah

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cevapla 02.12.2016 19:33
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