Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan bir soruşturma nedeniyle 5 Kasım'dan beri Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame ile Tuncel hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 16 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan' 150 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Sabahat Tuncel'e 150 yıl hapis istemi
DBP Eş Başkanı Sabahat Tuncel'e, 16 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan' 150 yıl hapis cezası istendi.
Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan bir soruşturma nedeniyle 5 Kasım'dan beri Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame ile Tuncel hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 16 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan' 150 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Etiketler: Sabahat Tuncel , mahkeme
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ne olur su kari nin suratini sansurleyip yayinlayin coluk cocuk gorupte korkudan kekeme olmasin maazallah
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