Radarı ezdi 2 yıl hapsi yedi!

Edirne'de 19 yaşındaki sürücü Hüseyin Sarpen'e Kıyık Caddesi istikametinden Lalapaşa ilçesine gittiği sırada trafik ekiplerince ceza kesilmişti. Gelen ceza tutanağında hız ihlalinin Kıyık Caddesi'nde yapıldığını gören Sarpen, henüz devreye alınmayan kule radarlara yakalandığını düşünerek, plakasını kartonla kapattığı traktörle cihazlara zarar vermişti. Hakkında dava açılan Sarpen 'Kamu malına zarar vermek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. TEDES'i kuran şirketin 90 bin euro istediği genç sürücü, "Bu parayı ödeyemem. Çok pişmanım" dedi.