PYD’nin olduğu her yer meşru hedef

Terörle mücadelede alınan ve alınacak tedbirlerden bazıları şöyle:
GÜZERGÂHLARI KESİLDİ
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK ile yurt içinde mücadelesini sürdürürken PKK, YPG/PYD terör örgütlerinin yuvası olan Kandil'e de 'nokta operasyonlar' gerçekleştirecek. Terör örgütü PKK'ın Kuzey Irak'tan geçişi için önemli bir kanal olan Çukurca/Şemdinli geçiş hattındaki kalıcı önlemler artarak sürdürülecek. Kırsal ile kent arasındaki bağ bu önlemlerle büyük ölçüde kesildi.
Çağlan-Uzundere-Han Tepe ve Kale Tepe bölgesi terör örgütünün İran'daki kamplarından Diyarbakır, Silopi, Cizre ve Şırnak'a geçiş güzergâhı olarak kullanılıyordu. Örgüt Han Tepe mevkisine kışın lojistik olarak konuşlanıp, burayı geri bölge olarak kullanıp terör eylemleri için mühimmat ve el yapımı patlayıcı deposuna çevirmek istiyordu. Buralar büyük oranda terörist unsurlardan temizlenirken teröristlerin hain planları da suya düştü.
Örgütün önemli finans kaynağı olan uyuşturucu ve kaçak sigara yolları kesildi. Örgütün finans ağına büyük darbe vuruldu. 2016'da piyasa değeri 635 milyon TL kaçak sigara, 4 milyar TL uyuşturucu yakalandı.
PKK ile mücadele terör örgütünün Karadeniz'e yayılma stratejisini bitirdi.
KRİPTOLAR MERCEK ALTINDA
FETÖ'nün yargı, emniyet, iş dünyası, bürokrasi ve askeri yapılanması büyük ölçüde etkisizleştirilirken örgütün organize eylem kabiliyeti kırıldı.
Tüm enerji kripto FETÖ'cülerin tespitine harcanacak.
Devletin önemli birimlerinde kendini gizleyen FETÖ'cülerin yürütülen soruşturmaları sulandırmasına asla müsaade edilmeyecek.
FETÖ'nün yurtdışından kuryeler ve şirketler vasıtasıyla Türkiye'ye finansal kaynak sokup örgüt üyelerine para temin etme girişimi sıkı bir şekilde denetlenecek.
Suriye ve Irak'ta ülkeyi tehdit eden terör bitene kadar mücadele sürecek.
Sınırdaki önlemler yabancı terörist savaşçıların geçişini ve düzensiz göçü büyük ölçüde engelledi.
PKK/PYD-YPG ve diğer terör örgütlerinin, Suriye'nin Kuzeyi ile Irak'ın Sincar bölgesindeki yapılanmalarına müsaade edilmeyecek.
PKK/PYD-YPG unsurlarının terör koridoru oluşturma hedeflerine izin verilmeyecek.
TÜM HATTA SICAK TAKİP
Güvenilir kaynaklar Suriye ve Irak'ta özellikle 3 noktanın Türkiye'nin hedefinde olacağına dikkat çekiyor. Suriye'de PKK/PYDYPG'nin kontrolündeki Menbiç için Türkiye uzun zamandır alarm durumunda. Şu an için ABD'nin verdiği sözü yerine getirerek, bu örgütü Fırat'ın doğu yakasına çekmesini bekliyor. Ancak bu konuda henüz bir adım atılmış değil. Ankara'nın dikkatindeki diğer iki nokta ise Irak'taki Sincar ve Suriye'deki Afrin. Terör örgütü PKK, Musul operasyonu yapılırken, bölgede rol kapmak istiyor. Bunun için de Sincar bölgesini tamamen ele geçirerek, ikinci bir Kandil oluşturmayı hedefliyor. Ankara bunun için Silopi'ye yaptığı zırhlı araç ve asker sevkiyatıyla tedbir almış durumda.
HEDEF MENBİÇ-SİNCAR-AFRİN
Güvenilir kaynaklar, MGK'daki "terör koridoruna izin verilmeyecek" deklarasyonu ile yeni bir aşamaya gelindiğini, konsept değişikliği ile Türkiye'nin ulusal güvenliği için Afrin dahil her noktada askeri tedbirler alabileceğini belirtiyor. Böylece, Türkiye kendi sınır hattını DEAŞ'tan temizlerken, aynı zamanda PKK/PYD-YPG terörü için de Menbiç, Sincar ve Afrin'de temizlik için düğmeye basabileceği ifade ediliyor.
SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.