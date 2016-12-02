Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı kentinde örgütün keyfi alıkoymalarına karşı gösteri düzenleyen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) sempatizanlarınasilahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

GÖSTERİCİLERE SİLAHLI SALDIRI: YARALILAR VAR

Kamışlı'daki saldırıya ilişkin AA muhabirine konuşan ENKS Erbil Temsilcisi Halid Ali, "PYD tarafından alıkonulan ENKS üst düzey yöneticilerinin serbest bırakılması için halk, gösteri düzenledi. Ancak PYD'nin güçleri göstericilere silahlı saldırı düzenledi." dedi.

BİRÇOK GÖSTERİCİ DE ALIKONULDU

Saldırı sonucu birçok kişinin yaralandığını dile getiren Ali, silahlı güçlerin birçok göstericiyi de alıkoyduğunu söyledi.

Bu saldırı ile yetinmeyen silahlı güçlerin ENKS çatısı altında yer alan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) ve Suriye Kürt Birlik Partisinin (Yekiti) ofislerini de bastığını aktaran Ali, oradaki parti üyelerinin de darbedildiğini aktardı.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri elinde tutan PYD, kendisine rakip gördüğü ENKS'nin birçok üst düzey yetkilisi ve üyelerini kendi zindanlarında tutuyor.