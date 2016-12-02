PYD terörüne Alman ve Amerikan desteği!

Suriye'de Menbiç'te Türk uçaklarının vurduğu terör örgütüYPG'lilerden bir Alman, bir de ABD uyruklu çıktı. PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından yapılan açıklamada, 6 Kasım'da Türk savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında Amerikalı 'Robin Agıri' kod adlı Michelle Israel ile Almanya Bielefeld'li 'Zana Civan' kod adlı Anton Leschek'in hayatını kaybettiği belirtildi. Alman Anton Leschek'in, eylül ayında YPG'ye katıldığı vurgulandı.
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