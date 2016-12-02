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terörüne Alman ve Amerikan desteği!

’nın terör örgütlerine verdiği bir kez daha belgelendi. ’de öldürülen in Alman vatandaşı olduğu anlaşıldı

PYD terörüne Alman ve Amerikan desteği!
'de Menbiç'te Türk uçaklarının vurduğu 'lilerden bir Alman, bir de uyruklu çıktı. 'nın Suriye kolu tarafından yapılan açıklamada, 6 Kasım'da Türk savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında Amerikalı 'Robin Agıri' kod adlı Michelle Israel ile Bielefeld'li 'Zana Civan' kod adlı Anton Leschek'in hayatını kaybettiği belirtildi. Alman Anton Leschek'in, eylül ayında YPG'ye katıldığı vurgulandı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 23:02
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