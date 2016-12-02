Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Erciş İlçe sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 terörist öldürüldü.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat saat 11.30'da Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Düvenci Mahallesi'nde ev arası yapıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Ev araması sırasında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun kaçmaya çalıştığı fark edilmiş ve şahıslara teslim ol çağrısı yapılmıştır. Yapılan çağrılara ateşle karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada sözde Aladağlar ve Erciş sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 terörist, 1 M16 uzun namlulu silah, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 tabanca, 1 el telsizi, 6 el bombası, patlayıcı düzenekleri ve bol miktarda mühimmatla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Çatışmada ölü ele geçirilen sözde bölge sorumlusunun, 2015 yılında Erciş ilçemizde 1 köy korucumuzun şehit edilmesi, 2016 yılında ise Erciş ilçe merkezinde 1 muhtarımızın şehit edilmesi, Erciş Pay jandarma karakolumuza yönelik bombalı araç saldırısı sonucu 1 asker ve 1 köy korucumuzun şehit edilmesi ile benzeri çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu değerlendirilmektedir."