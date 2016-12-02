Özel Kuvvetler Komutanlığının personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığınca muvazzaf subay ve astsubay alımı yapıldı.

35 BİN 24 MÜRACAAT

Kasım ayının sonunda biten Özel Kuvvetler Komutanlığının personel alımı için 35 bin 24 kişi müracaat etti. Bunlardan 12 bin 10'u muvazzaf subaylık, 23 bin 14'ü muvazzaf astsubaylık için gerçekleştirildi.

BAKANLIK TARAFINDAN İLK DEFA PERSONEL ALINDI

Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine yönelik gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa bakanlık tarafından personel alımı yapıldı.

700 PERSONEL ALINACAK

Komutanlığa 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınacak.

HANGİ ŞARTLAR ARANDI?

Muvazzaf subaylığa başvurmak için en az lisans mezunu olmak ve KPSS ilgili puan türünden en az 50 alma şartı arandı. Astsubaylığa başvurular için ise en az ön lisans mezunu olmak ve KPSS ilgili puan türünden en az 50 alma şartı istendi.