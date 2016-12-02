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’in akıl hocası !

Yeşiller Partisi’nin düşmanı Türk kökenli eş başkanı , ’e, “Türkiye ve Türklerle ilgili daha kurnaz davran” uyarısı yaptı

Merkel’in akıl hocası Cem Özdemir!
Türkıye'ye Ermeni soykırımı iftirası atan Yeşiller Genel Başkanı , Başbakanı 'e ve Türklerle ilgili daha kurnaz politika izlenmesi tavsiyesinde bulundu. Özdemir, "Yapılanların Türkiye'deki insanlara karşı değil, Erdogan'a karşı olduğunu belli etmek lazım" dedi. Özdemir, her zamanki gibi Türk halkının Erdoğan sevgisini ise görmezden geldi.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 23:19
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