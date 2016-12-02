Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 3 bin 592 personelin, görevden uzaklaştırma tedbiri bugün itibariyle kaldırıldı.
MEB'de 3 bin 592 personel göreve iade edildi
Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden uzaklaştırılan 3 bin 592 personelin göreve iade edildiği öğrenildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 3 bin 592 personelin, görevden uzaklaştırma tedbiri bugün itibariyle kaldırıldı.
Etiketler: MEB , Milli Eğitim Bakanlığı , göreve iade , görevden uzaklaştırma
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