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'de 3 bin 592 personel edildi

'nda görevden uzaklaştırılan 3 bin 592 personelin edildiği öğrenildi.

MEBde 3 bin 592 personel göreve iade edildi
nda görevden uzaklaştırılan 3 bin 592 personelin, tedbiri kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 3 bin 592 personelin, görevden uzaklaştırma tedbiri bugün itibariyle kaldırıldı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 16:31
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