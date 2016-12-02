"Kimse DEAŞ ile mücadelede bizden başarılı değildir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevkidaşı Cibran Basil ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Lübnan'daki siyasi sürece tam destek verdiğini belirterek, Lübnan'ın toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarının hem Türkiye hem de bölge için öneminin altını çizdi.

İki ülkenin ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerini derinleştirmek ve geliştirmek konusunda karşılıklı olarak istekli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Lübnan ve Türkiye'den iş adamlarının Afrika, Orta Asya ve Latin Amerika gibi üçüncü ülkelerde yatırımlar yapabilmesi konularını görüştüklerini belirtti.

"SURİYE'DE ATEŞKES ZAMAN GEÇİRMEKSİZİN GELİŞTİRİLMELİDİR"

Lübnan'ın, terör ve iç savaştan kaçarak ülkeye sığınan mültecilere ev sahipliği yapmasını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu yükün paylaşılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin 3 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunların 2,8 milyonunu Suriyelilerin oluşturduğunu anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'deki durum her iki ülkeyi de hem terörizm hem de mültecilerin yoğun göçü açısından etkilemektedir. Bu nedenle Suriye'deki istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada ortak bir anlayışa sahibiz.

Ateşkesin zaman geçirmeksizin bir an önce sağlanması gerekiyor. Çünkü Halep ve Suriye'deki durum hepimiz için kaygı verici. İnsani yardım ve siyasi çözüme yönelik görüşmeleri devam ettirmek en iyi çözüm. Güvenliğimiz ve istikrarımıza zarar veren terör örgütlerini yenilgiye uğratmalıyız. Lübnan, Türkiye ve diğer ülkeleri kastediyorum. Bu nedenle, DEAŞ, Nusra ve diğer terör örgütleriyle mücadele için daha iyi stratejiler geliştirmeliyiz. Türkiye zaten bu konuda aktif mücadele ediyor."

SORULAR

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede ne konuşulduğunun sorulması üzerine, Rus mevkidaşının Suriye'deki tüm aktörlerle görüştüklerinden bahsettiğini, bunun anlaşılabilir ve gerçekçi bir durum olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer Suriye'de çatışmaların sona ermesinden, siyasi çözümden ve toprak bütünlüğüyle birlikte ulusal birlikten yanaysak herkesin ilk olarak acil şekilde ateşkese ihtiyaç olduğunu anlaması lazım. Türkiye kolektif çabalarının yanı sıra İran, Rusya ve Lübnan ile de ikili görüşmelerde bulunuyor. Bu görüşmelerin de çok yararlı olacağını düşünüyoruz ve bir hedefimiz var. O da Suriye'deki mevcut durumu sona erdirmek. Ve bu çabaların yanı sıra farklı gruplarla görüşmeyi destekliyoruz.

Uluslararası Suriye Destek Grubu Toplantılarında kararlar alındığını ve anlaşmalar yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Rusya ve ABD arasında anlaşmalar oldu, fakat bunların hiçbiri uygulanmadı. Bu anlaşmalar uygulamaya konmalı." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ı desteklediği iddia ediliyor" şeklinde bir ifade kullanması üzerine Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'den daha fazla DEAŞ militanı öldürmemiştir, Irak'ta bine yakın, Suriye'de ise binlerce... Kimse DEAŞ ile mücadelede bizden başarılı değildir." karşılığını verdi.