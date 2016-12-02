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'da ! Rus gemisi karaya oturdu

Meteoroloji Marmara bölgesinde şiddetli rüzgar ve uyarısı yapmıştı. Fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Fırtına sebebiyle Kartal açıklarında 2 gemi karaya oturdu gemilerden birinin Rus bandıralı olduğu öğrenildi.

İstanbulda fırtına! Rus gemisi karaya oturdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar sürecek şiddetli ile ilgili uyarı yapmıştı. Fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı, 'un birçok yerinde şiddetli yağış görülüyor.

Yetkililer rüzgarın hızının saatte 80 km'yi bulmasının beklendiği, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

2 GEMİ KARAYA OTURDU
Kartal sahilde demirli olan ve lodosun etkisiyle halatları kopan 2 kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemilerden birinin mürettebatının kurtarıldığı diğer geminin içinde bulunan personelin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kuru yük gemilerinin rüzgarın etkisini azaltmasının ardından "gemi kurtarma"ekiplerince bulunduğu yerlerden römorkör ile çekileceği kaydedildi.

Karaya oturan gemilerden birisinin Rus gemisi olduğu belirtiliyor.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 22:35
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