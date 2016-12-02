Yetkililer rüzgarın hızının saatte 80 km'yi bulmasının beklendiği, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
2 GEMİ KARAYA OTURDU
Kartal sahilde demirli olan ve lodosun etkisiyle halatları kopan 2 kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemilerden birinin mürettebatının kurtarıldığı diğer geminin içinde bulunan personelin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kuru yük gemilerinin rüzgarın etkisini azaltmasının ardından "gemi kurtarma"ekiplerince bulunduğu yerlerden römorkör ile çekileceği kaydedildi.
Karaya oturan gemilerden birisinin Rus gemisi olduğu belirtiliyor.
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