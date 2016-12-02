İnsanlığın bu mu AB?

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa genelinde 10 bin kadar kayıp sığınmacı çocuğun insan tacirlerinin eline düşüp, çeteler tarafından köleliğe ve seks işçiliğine zorlanabileceği uyarısında bulunması insan hakları örgütlerini harekete geçirdi.

HAKLARI İHLAL EDİLİYOR

UNICEF önderligde Brüksel'de bir araya gelen 78 insan hakları örgütü, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde korunmaları için yeterince çaba gösterilmeyen sığınmacı çocukların sağlık, eğitim gibi temel haklardan da mahrum bırakıldığına dikkat çekti.