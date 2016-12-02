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İnsanlığın bu mu ?

İnsanlığın bu mu AB?

(), genelinde 10 bin kadar kayıp çocuğun insan tacirlerinin eline düşüp, çeteler tarafından köleliğe ve seks işçiliğine zorlanileceği uyarısında bulunması insan hakları örgütlerini harekete geçirdi.

HAKLARI İHLAL EDİLİYOR
önderligde 'de bir araya gelen 78 insan hakları örgütü, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde korunmaları için yeterince çaba gösterilmeyen sığınmacı çocukların sağlık, eğitim gibi temel haklardan da mahrum bırakıldığına dikkat çekti.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 23:11
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