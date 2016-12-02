İmralı’ya FETÖ pususu

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tüm cezaevleri için ayrı ayrı "kriz senaryoları" hazırladı. Bu çalışma sonunda, FETÖ'cülerin yoğun olarak tutulduğu cezaevleri ile FETÖ'cülerin bulunmadığı ama kritik öneme sahip cezaevlerinde alınması gereken ek önlemler belirlendi.
TEDBİRLER ARTIRILDI
Bu kapsamda, Sincan ve Silivri gibi cezaevlerine hava savunma sistemleri kurduran Bakanlık, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın kaldığı İmralıCezaevi ile İmralı Adası'nda da ek güvenlik önlemleri alınmasını gerekli gördü. FETÖ'nün İmralı Cezaevi'nde Öcalan'a yönelik bir eylem gerçekleştirerek bunu devlet yapmış gibi gösterip özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kalkışma planlayabileceğini değerlendiren Bakanlık İmralı Adası ve içindeki cezaevinde var olan tedbirleri artırdı. Kriz senaryolarında, Marmara Denizi'nden sızma veya saldırı olasılığı ortaya çıkınca ada etrafında yeni pusu yerleri oluşturuldu. Var olan güvenlik noktaları da artırılırken bazı noktaların denizi görme açısına göre yerleri değiştirildi. İmralı Cezaevi içinde de ek önlemler alınırken, cezaevinin tüm elektronik sistemi yenilendi. Bu elektronik sistemin yenilenme işlemi Türkiye genelindeki birçok cezaevi için uygulandı
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