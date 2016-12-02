İki arkadaş yanarak can verdi

İstanbul Avcılar'da yaşanan kazada iki arkadaş öldü. Kaza, E5 Ambarlı yan yolda dün 02.30'da meydana geldi. Doğukan Öner (21) ve KadirYıldırım (20) evlerine dönmek üzere yoldaydı. Aşırı hızla seyreden Öner yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı. Yol ayrımındaki yön tabela direğine çarptı. Hurdaya dönen araç alev aldı. İçeride sıkışan Önerve Yıldırım yanarak öldü. Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. İki arkadaşın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine giden Öner'in babası bayıldı. Kaza nedeniyle yan yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Soruşturma açan polis,çevredeki kamera kayıtlarınıincelemeye aldı.
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