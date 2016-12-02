İfadede dikkat çeken detay

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen itirafçı öğretmen M.Ö, ByLock mesajlarını okuyan okul müdürünün kendilerine, "İyi günler gelecek, Meral Akşener'in gelişi yeni bir heyecan, hükümet bitecek sabredin" yönünde konuşma yaptığını aktardı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "eğitim" yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, örgütün, eğitim kurumlarındaki faaliyetlerini anlattı.



Gözaltına alınan zanlılar arasında bulunan FETÖ itirafçısı eski öğretmen M.Ö, polise verdiği ifadede, sözde örgüt yöneticilerinin, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri öncesi FETÖ'nün eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle tek tek görüştüğünü, hangi siyasi partiye oy verecekleri yönünde de telkinde bulunduklarını belirtti.



Okul müdürü Cemalettin B. ile görüşmesinde, AK Parti dışında bir siyasi partiye oy vermesi yönünde okul müdürünün imada bulunduğunu kaydeden itirafçı M.Ö, "Kendisi bize ayrıca, 'AK Parti'ye oy vermeyeceğiz, bunun haricinde kime verirsen ver, yoksa bu okul kapanır eşin ve sen işsiz kalırsınız' dedi." ifadelerini kullandı.



Cemalettin B'nin, 1 Kasım seçimleri sonrası görüşmelerinde kendilerine örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" üzerinden gelen mesajları okuduğunu belirten itirafçı M.Ö, örgüt yöneticisinin, "İyi günler gelecek, Meral Akşener'in gelişi yeni bir heyecan, hükümet bitecek sabredin." yönünde telkinlerde bulunduğunu vurguladı.



ÖĞRENCİLERİ SINIFLANDIRDILAR

Kendisinin uzun yıllar FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kapatılan özel okulda çalıştığını, bu kurumda öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin araştırılarak 1'den 6'ya kadar numaralarla sınıflandırıldığını iddia eden M.Ö, örgütün üniversitelerine en çok öğrenci yerleştiren öğretmenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiğini dile getirdi.



İtirafçı öğretmen M.Ö, TEOG sınavları öncesi FETÖ'nün "serrehber" diye adlandırdığı öğretmenlerin öğrencileri bir araya getirerek toplantılar düzenlediğini bildirerek, öğrencilerin bu toplantılarda gidecekleri okullar ve seçecekleri mesleklerle ilgili yönlendirildiğine işaret etti.



M.Ö, sözde örgüt yöneticilerinin, FETÖ'ye ait eğitim kurumlarında çalışanların maaşlarından her ay 150 ile 250 lira arasında kesinti yaptığını anlattı.



Bu arada, okul müdürü Cemalettin B, FETÖ'nün eğitim imamlarından biri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.