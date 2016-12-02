İptal edilen dış hatlar seferleri şöyle:
"16:40 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 16:50 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü, 17:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü, 17:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot, 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 17:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 17:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 18:00 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot, 18:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 18:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:20 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü, 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot, 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü, 19:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 19:30 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 19:40 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü, 19:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 19:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 20:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot, 20:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot, 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 21:15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot, 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.