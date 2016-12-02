Hüzünlü veda

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Erdal Tosun (53), gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı. "Bir Demet Tiyatro" oyununda canlandırdığı "Eyvah Necdet" karakteriyle büyük çıkış yapan Tosun'un cenazesi, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak Beşiktaş Kültür Merkezi'ne götürüldü. Saat 12:15'de başlayan törende sahneye siyah zeminde Erdal Tosun'un "Ben hiçbir şeyin azı değilim" sözü yansıtıldı. Dostları Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ozan Güven, Can Yılmaz ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimler, tören alanında hazır bulundu. Yılmaz Erdoğan yaptığıkonuşmada, "Bir komedyenin hayata attığı imza, sebep olduğu kahkahalardır bence... Tosun ailesi bu ülkenin en efsanevi ailesi bence. Güldürmek için geldiler bu dünyaya" dedi. 20 yıl evli kaldığı eski eşi İlknur Tosun ise merhum sanatçıyı gözyaşları içinde "Çok iyi bir insan, muhteşem bir babaydı. Paylaşmayı çok seven, çok izleyen, çok okuyan, çok bilgili bir oyuncuydu. Çocukları sever, inatçı bir hasta, çok zeki, çok duygusal, çok cömert çok zarif bir adamdı" diye anlattı. Cenaze arabası giderken de "Beni Erdal'ımdanayırmayın. Beni de bindirin" diye feryat etti. Törene katılan ünlü sanatçının dostları Cem Yılmaz, Ozan Güven zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Ünlü sanatçının cenazesi, törenin ardından Levent Camii'ne getirildi. Buradaki törene de çok sayıda sanatçı dostu ve aile yakınları katıldı. Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kardeşi GürdalTosun'un yanına defnedildi
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan Nihat Şaki, "Bir anda su birikintisine girdim. Araç savrulunca refüje çarptım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Şaki, cezaevine gönderildi. Bu arada trafik uzmanları, Tosun'un kullandığı aracın sağlamlığına dikkati çekti. Önden, yandan vearkadan çarpma durumunda ölümlükazaların çok az olduğu kaydedildi. Bu kazada otomobilin tavanının çökmesi, büyük bir şanssızlık olarak nitelendirildi.
Cem Yılmaz, kendisi gibi "GüldürenAdam" olan Erdal Tosun'uncenazesinde, gözyaşlarını tutamadı.
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