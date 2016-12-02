Halktan Erdoğan'a dev destek

Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi 26 ilde anket yaptı. Katılımcıların yüzde 50'si "İlk başkan kim olmalı?" sorusuna "Recep Tayyip Erdoğan'' dedi.#Sayfa#Habertürk için Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 26 ilde, bin 516 kişiyle, 15-17 Kasım tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasında katılımcılara, 'olası bir seçimde siyasi tercihinin ne olacağı, Türkiye ve dünyanın daha iyiye mi kötüye mi gittiği; eğer ülke yönetiminde sistem değişikliğine gidilir ve referandumdan "Evet" çıkarsa hangi siyasi lideri başkan olarak görmek istediği ve siyasi duruş olarak kendisini nasıl tanımladığı' gibi sorular da yöneltildi.#Sayfa#



CHP'DE DÜŞÜŞ VAR MHP BARAJI GEÇİYOR

Seçmenlerin yüzde 71.2'si, şu an için yeni bir genel seçime karşı. Ancak Andy-Ar, ankete katılanlara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. 'Kararsız' ve "Cevap vermek istemiyorum" diyenlerin de partilere göre dağılımı yapıldığında, 1 Kasım 2015 Genel Seçimi'nde yüzde 49.5 oranında oy alan AK Parti'nin yüzde 50-52 bandında olduğu görülüyor.

1 Kasım 2015'te yüzde 25.3 oranında oy alan CHP'nin ise 'kararsız ve cevap vermeyenler' dağıtıldığında yüzde 22-24 bandında bulunduğu ortaya çıkıyor.

Yine 1 Kasım 2015 Genel Seçimi'nde yüzde 11.9'u yakalayan MHP'nin 'kararsız ve cevap vermeyen' seçmen dağıtıldığında oyu yüzde 11-13 bandında yer alıyor. 1 Kasım 2015'te yüzde 10.8 oy alıp barajı geçen HDP'nin ise 'kararsızlar ile cevap vermeyenler' partilere dağıtıldığında yüzde 7-9 bandında olduğu görülüyor.

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AK PARTİ'NİN YÜZDE 88.6'SI, CHP'NİN YÜZDE 78.2'SI YİNE PARTİSİNDE

Öte yandan 1 Kasım'da AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 88.6'sı, CHP'ye o verenlerin yüzde 78.2'si, HDP'ye oy verenlerin yüzde 72.3'ü ve MHP'ye oy verenlerin yüzde 60.6'sı yine kendi partisine oy vereceğini ifade ediyor.

Yaşa göre dağılımda AK Parti'ye en çok oy veren grup, yüzde 53.6 ile 35-44 yaş skalası. 55 yaş üstünde yüzde 26.4, "CHP" diyor.

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'TÜRKİYE İYİYE GİDİYOR': % 51.3

ANDY-AR, seçmenlere "Türkiye sizce iyiye mi yoksa kötüye mi gidiyor?" diye sordu. Katılımcıların yüzde 51.3'ü, "İyiye gidiyor" dedi. Yüzde 42.9 ise "Kötüye gidiyor" yanıtını verdi. Yüzde 5.3, "Fikrim yok, bilmiyorum" cevabını verdi.