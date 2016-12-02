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operasyonu

Fuhuş operasyonu
Muğla'da dün emniyet güçleri, 3 yıldızlı otelde yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otele baskın polis, Kırgızistan uyruklu Rus vatandaşı Luiza Kalinkina (20), Nursula Mukhtarova ve Olga Kutinova (18) ile bu kadınlarla birlikte olan M.U., B.C. ve Ö.K.'yi, zorla fuhuş yaptırmak, aracılık ve yer temin etmek iddiasıyla Dağıstan uyruklu 30 yaşındaki P.U.'yu gözaltına aldı. Kadınlar verdikleri ifadelerinde, şöyle dedi: "Bizi, iş bulma vaadi ile on gün önce Marmaris'e getirdi. Üçümüz aynı evde kalıyorduk. İş bulmadı ve uçak biletlerimizi aldığını belirterek karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorladı"
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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