Fuhuş operasyonu

Muğla'da dün emniyet güçleri, 3 yıldızlı otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otele baskın polis, Kırgızistan uyruklu Rus vatandaşı Luiza Kalinkina (20), Nursula Mukhtarova ve Olga Kutinova (18) ile bu kadınlarla birlikte olan M.U., B.C. ve Ö.K.'yi, zorla fuhuş yaptırmak, aracılık ve yer temin etmek iddiasıyla Dağıstan uyruklu 30 yaşındaki P.U.'yu gözaltına aldı. Kadınlar verdikleri ifadelerinde, şöyle dedi: "Bizi, iş bulma vaadi ile on gün önce Marmaris'e getirdi. Üçümüz aynı evde kalıyorduk. İş bulmadı ve uçak biletlerimizi aldığını belirterek karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorladı"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.