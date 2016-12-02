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'nün '' yakalandı

Samsun'da 'nün "" olduğu belirlenen kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan FETÖ imamından pişkin ifadeler

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün "" olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "Orta Karadeniz bölge imamı" olduğu iddiasıyla Feza AŞ'de görevli Said A. (54), Ankara'da gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

PİŞKİN İFADELER
Said A, polis aracına bindirildiği sırada basın mensuplarına yönelik "Güzel hatıralar bunlar, Allah razı olsun. Bakileştiriyorsunuz ya teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, Orta Karadeniz bölgesinde bulunan illeri Samsun'a bağladığı ve buradan yönettiği ileri sürüldü.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 11:51
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

görüyorsunuz değil mi...bir pişmanlık belirtisi var mı...BEYİNLERİNİ ŞEYTANA SATMIŞLAR...Bunlara idam bile az gelir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.12.2016 14:05
g&#252;lşen uysal gülşen uysal

vay beee demek ki piişmanlık vs bile yok. çok ilginç bir psikoloji

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.12.2016 13:47
g&#252;rcan gürcan

vay hasiyetsiz herif şimdi o inandığın fetoş gelsinde kurtarsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.12.2016 13:05
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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