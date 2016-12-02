Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün "Orta Karadeniz bölge imamı" olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "Orta Karadeniz bölge imamı" olduğu iddiasıyla Feza AŞ'de görevli Said A. (54), Ankara'da gözaltına alındı.
Samsun'a getirilen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
PİŞKİN İFADELER
Said A, polis aracına bindirildiği sırada basın mensuplarına yönelik "Güzel hatıralar bunlar, Allah razı olsun. Bakileştiriyorsunuz ya teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün, Orta Karadeniz bölgesinde bulunan illeri Samsun'a bağladığı ve buradan yönettiği ileri sürüldü.
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görüyorsunuz değil mi...bir pişmanlık belirtisi var mı...BEYİNLERİNİ ŞEYTANA SATMIŞLAR...Bunlara idam bile az gelir...
vay beee demek ki piişmanlık vs bile yok. çok ilginç bir psikoloji
vay hasiyetsiz herif şimdi o inandığın fetoş gelsinde kurtarsın
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