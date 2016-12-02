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FETÖ'cü belediye başkanı tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İliç Belediye Başkanı tutuklandı.

FETÖcü belediye başkanı tutuklandı

ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan, aralarında İliç Belediye Başkanı 'ın da yer aldığı 3'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan İliç Belediye Başkanı Doğan ile 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası eski belediye çalışanı serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İliç Belediye Başkanı Doğan, eski İliç Müftüsü Mustafa K. ile İbrahim G. tutuklandı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 13:59
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